Мъж реши да изкопае басейн в двора си, но вместо това се осигури доживот

снимка pexels

Жител на Ньовил-сюр-Сон, град близо до Лион, направи сензационно откритие, докато копае басейн в градината си - златни кюлчета и монети на стойност около 700 000 евро, предава Vesti.bg.

След като намери богатството през май, мъжът уведомил компетентните органи, включително Регионалната дирекция по културните въпроси (DRAC), съобщава кметството на Ньовил-сюр-Сон, цитирано от AFP и потвърждавайки информация на вестник Le Progrès.

Разследващите потвърдиха, че находката не представлява археологическо съкровище, което позволява на откривателя да запази законното си право върху златото.

Съкровището включва „пет кюлчета и множество монети“, опаковани в найлонови торбички, според местния вестник. Златото е било законно придобито и разтопено преди около 15–20 години в предприятие в района на Лион.

Произходът на находката остава неясен, тъй като предишният собственик на имота вече е починал, уточняват от кметството.

