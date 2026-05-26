Мъж с 2 промила зад волана спря в нива край Варна

Вчера, след полунощ, в района на с. Въглен, водач на лек автомобил губи контрол и излиза в крайпътна нива. Отзовалите се на ПТП полицаи, извършили проверка с алкотест и се оказало че 51- годишният жител на с.Калиманци, е седнал зад волана след употреба на алкохол - с отчетени над 2 промила. Същият е задържан за срок до 24 часа, а пътното превозно средство е иззето. По случаят е образувано досъдебно производство.

Разбра се още, че 52- годишен жител на с. Старо Оряхово, е задържан за шофиране след употреба на алкохол. Той е бил спрян за проверка в гр. Долни чифлик от служители на Четвърто РУ в неделя сутринта, а резултатът е отчел над 2 промила. Срещу мъжа е образувано бързо производство, съобщиха от варненската полиция.

