Мъж с брадва подгони шофьорка на оживена улица в Благоевград

Снимка Фейсбук, ОДМВР

История в социалните мрежи, споделена от жена от Благоевград, повдигна сериозни въпроси за сигурността по улиците на българските градове и усещането за беззащитност в ежедневието.

Жената разказва за стряскаща случка, разиграла се късно вечерта на улица „Вардар“. Тя станала свидетел как видимо неадекватен мъж пресича бавно на необозначено за целта място.

Въпреки че по думите ѝ тя по никакъв начин не го е застрашила с автомобила си, пешеходецът започнал да маха гневно с ръце и да крещи срещу нея.

Истинският шок обаче предстоел минути по-късно. Жената продължила по пътя си, но малко по-нагоре се наложило да спре. Тогава забелязала, че същият мъж се насочва право към колата ѝ, държейки в ръка малка брадвичка.

До физически сблъсък за щастие не се стигнало, но инцидентът оставил след себе си дълбока тревога. Авторка на публикацията споделя, че самият факт, че по улиците се разхождат агресивни хора с подобни опасни предмети, е изключително притеснителен.

Този случай отваря много по-широк дебат за страха, който все по-често съпътства обикновените хора – страхът да се прибереш вечер или просто да спреш на светофар, без нечия непредвидима агресия да превърне прибирането у дома в кошмар.

Въпросът тук не е в това дали на всяка улица има полицейски патрул, тъй като никоя институция не може да бъде навсякъде по всяко време.

По-важният проблем е как обществото и отговорните органи реагират на хора с деструктивно или неадекватно поведение на публични места, преди да се стигне до трагедия, тъй като превенцията трябва да започва много по-рано.

Все още са само предположения каква е била причината за действията на въпросния мъж и дали той е бил под влияние на алкохол, наркотици или страда от някакъв друг проблем.

Когато обаче подобна агресия излезе на улицата и започне да заплашва случайни минувачи и шофьори, тя се превръща от личен в сериозен обществен проблем, пише Блиц.

Сигурността е основно право, а не лукс. Когато гражданите започнат да се оглеждат със страх по време на обикновена вечерна разходка или прибиране от работа, това е ясен сигнал за дефект в системата.

Защото никой не трябва да живее в неведение дали човекът, който върви срещу него на тротоара, носи в ръката си телефон, или оръжие.

Редактор "Екип на Петел",

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