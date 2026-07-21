Мъж с джип гази стадо с овце

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Шофьор на високопроходим автомобил е заподозрян, че умишлено е прегазил стадо овце, при което част от животните са загинали, а други са били тежко ранени. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като кадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.

По първоначална информация до агресивната реакция се стигнало, след като пастирът изпуснал стадото и част от овцете навлезли в частен имот, предава NOVA.

От видеозапис, заснел случилото се, се вижда как водачът на джипа ускорява и преминава директно през животните, вместо да спре или да ги заобиколи. На кадрите се виждат овце, които се опитват да избягат, докато автомобилът преминава през стадото.

Все още не е ясно колко животни са загинали и колко са пострадали при инцидента.

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Очаква се компетентните органи да установят самоличността на водача, както и всички обстоятелства около случилото се. При потвърждение, че действията са били умишлени, случаят може да доведе до наказателна отговорност.

Какво предвижда законът

Българското законодателство предвижда наказателна отговорност при прояви на жестокост към гръбначни животни, когато те са извършени по особено мъчителен начин или водят до смърт. В зависимост от обстоятелствата по случая могат да бъдат наложени както лишаване от свобода, така и парични санкции.

Освен наказателна отговорност, при подобни случаи е възможно да бъдат предявени и граждански искове за обезщетение за причинените имуществени вреди на собственика на животните.

Очаква се разследването да установи дали водачът е действал умишлено, както и какви ще бъдат предприетите действия срещу него

Редактор "Екип на Петел",

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