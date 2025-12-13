Мъж с изгаряния по лицето и 9 евакуирани след пожар в Хасково

снимка: Булфото

Общо 51 пожара са потушени за изминалото денонощие в страната, двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) на сайта на ведомството.

Звената за ПБЗН са реагирали на 75 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които осем в жилищни сгради.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции. Четири са лъжливите повиквания, предава БТА.

В апартамент в Хасково е пострадал собственикът - мъж на 62 г., който е вдишал от продуктите на горенето и е получил изгаряне по лицето. Сградата е спасена, а девет души са евакуирани.

При пожар в Стара Загора е пострадало момиче на 16 г., което е обгазено. Пострадалата е евакуирана от горящия апартамент и е приета в „Детско отделение“ към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Проф. Стоян Киркович“ в стабилно състояние за наблюдение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!