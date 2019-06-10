Мъж с комоцио и рана на главата намерен на улица в Благоевград

37-годишен мъж е намерен в безпомощно състояние на улица в Благоевград.

Сигнал за обляния в кръв И. Р. е подаден от случайно минаващ човек около 18,40 ч.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че пострадалият е 37-годишен мъж от Благоевград. Малко преди това, около 18 часа, след възникнал скандал с негов познат, му е нанесен удар в областта на главата с твърд предмет, съобщава 24 часа. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград с комоцио и порезна рана на главата. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.





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