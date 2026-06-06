Мъж с нож опита да отвлече автобус №12 в Бургас, рани шофьора

Снимка: Булфото

Около 12.45 ч. днес във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент, възникнал в движещ се в посока терминал "Славейков" автобус №12. Неадекватен мъж е заплашил с нож кондукторката, взел е портфейла ѝ с оборотните пари, блъскал е по кабината на шофьора, поискал водачът да се отклони от маршрута си, съобщи областният говорител на полицията в Бургас Цветелина Рандева.

Нападателят е позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници.

Счупил е преградата на водача и го наранил по пръстите и лакътя. Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали агресивния мъж, предава БНР.

Установено е, че това е 44-годишен от Несебър, който е отведен в Центъра за психично здраве и настанен за лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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