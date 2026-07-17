Мъж с ограничителна заповед нахлу на работното място на жена и я заплаши

Снимка: Булфото, илюстративна

29-годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като нарушил съдебна ограничителна заповед и отправил обиди и заплахи към бившата си приятелка.

Сигналът е подаден на 16 юли в Първо районно управление от 23-годишна жена.

По думите ѝ мъжът е посетил работното ѝ място в Стара Загора, въпреки наложената му забрана, посочва Дарик.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Редактор "Екип на Петел",

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