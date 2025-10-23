Мъж с тежки изгаряния бе транспортиран с въздушната линейка до Варна

снимка Булфото

Спасителна акция с въздушна линейка след пожар в частен дом в бургаския комплекс “Славейков” в ранния следобед. Обгорен мъж бе откаран с медицински хеликоптер към болнично заведение във Варна.

42-годишен мъж от Бургас е пострадал при пожар, възникнал в дома му. След потушаване на пламъците той е изведен навън и бързо прехвърлен с хеликоптер до Клиниката по изгаряния във Варна.

Пострадалият е с тежки изгаряния по крайниците и сериозно обгазяване след вдишан дим.

Според разследващите причина за пожара е цигара, паднала върху найлонова покривка след като мъжът е заспал, съобщи Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!