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Мъж с тротинетка почина след удар от кола в Горна Оряховица

27.07.2026 / 10:29 0

Кадър Фб

55-годишен мъж с тротинетка почина след удар от кола в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 юли на кръстовище, цитира новини.бг.

26-годишна шофьорка е ударила мъжа.

Той е настанен във великотърновската болница, където по-късно е починал.

Пробите на жената за алкохол и наркотици са отрицателни.

Взета ѝ е кръвна проба за химичен анализ.

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Редактор "Екип на Петел",

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