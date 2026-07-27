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55-годишен мъж с тротинетка почина след удар от кола в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 юли на кръстовище, цитира новини.бг.

26-годишна шофьорка е ударила мъжа.

Той е настанен във великотърновската болница, където по-късно е починал.

Пробите на жената за алкохол и наркотици са отрицателни.

Взета ѝ е кръвна проба за химичен анализ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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