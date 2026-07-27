Мъж с тротинетка почина след удар от кола в Горна Оряховица
Кадър Фб
55-годишен мъж с тротинетка почина след удар от кола в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 26 юли на кръстовище, цитира новини.бг.
26-годишна шофьорка е ударила мъжа.
Той е настанен във великотърновската болница, където по-късно е починал.
Пробите на жената за алкохол и наркотици са отрицателни.
Взета ѝ е кръвна проба за химичен анализ.
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