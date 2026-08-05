Мъж със самоделно АТВ се опита да избяга от полицаи по велоалея в Пловдив

Снимка МВР

Автопатрул в жилищен район "Тракия" в Пловдив останал шокиран от гледката на самоделно превозно средство, което хвърчало с висока скорост по велоалея край оживен булевард в района, съобщават от пловдивската полиция, съобщава БНР.

Дежурните обаче бързо се окопитили и последвали водача му за проверка. Той обаче не се подчинил и ускорил по алеята край бул. "Асеновградско шосе".

Вместо да спре след подадените сигнали, управляващият електрическата самоделка пресякъл с пълна газ пътното платно и се насочил към близкото междублоково пространство, пише bTV.

Там вече мъжът е блокиран и заловен от униформените, а ръчно сглобеното му возило – иззето. По случая се води бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

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