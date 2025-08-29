Мъж счупи стъкло на автобус с бутилка в Асеновградско
29.08.2025 / 14:31 0
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Мъж счупи стъкло на автобус с бутилка в Асеновградско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 28 август в село Боянци, предава Дарик.
Мъжът е хвърлил бутилка по автобуса и е счупил едно от стъклата.
Той е задържан и по случая се води разследване.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!