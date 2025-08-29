Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж счупи стъкло на автобус с бутилка в Асеновградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 август в село Боянци, предава Дарик.

Мъжът е хвърлил бутилка по автобуса и е счупил едно от стъклата.

Той е задържан и по случая се води разследване.

