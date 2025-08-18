Мъж се бори са живота си след инцидент с АТВ
18.08.2025 / 09:51 0
снимка Булфото
42-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ във Великотърновско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал снощи в село Дичин.
Водачът е загубил управление и се е преобърнал.
Настанен е във великотърновската болница - с опасност за живота.
Взета му е кръвна проба за проверка за алкохол и наркотици, предаде Дарик.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!