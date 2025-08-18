Мъж се бори са живота си след инцидент с АТВ

снимка Булфото

42-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал снощи в село Дичин.

Водачът е загубил управление и се е преобърнал.

Настанен е във великотърновската болница - с опасност за живота.

Взета му е кръвна проба за проверка за алкохол и наркотици, предаде Дарик.

