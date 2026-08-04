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Мъж се хвърли да спасява младеж, паднал във вир до Велико Търново, но се удави

04.08.2026 / 15:03 2

Кадър AI, Джемини 

71-годишен мъж почина след опит да помогне на турист, паднал във вира край великотърновското село Къпиново. Възрастният мъж е починал, след като се е притекъл на помощ на по-млад мъж, паднал във вира под заведението в селото.

Инцидентът е станал днес около обяд. По първоначална информация трима туристи – двама мъже и една жена, са се движели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал.

Веднага след него другият мъж и жената скочили, за да му окажат помощ.

При опита да съдейства 71-годишният мъж се е почувствал зле. Тримата са били прегледани на място от екип на Спешна помощ.

По-тежко пострадалият е транспортиран до областната болница във Велико Търново, където минути по-късно е починал.

Обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснявани в хода на образувано досъдебно производство.

 

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Редактор "Екип на Петел",

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kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 217305 | Одобрение: 21710
Герой в мирно време,доблестна смърт!!!
2
0
Серж (преди 49 минути)
Рейтинг: 248980 | Одобрение: 50640
Инфаркт....Мейби....

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