Мъж се хвърли да спасява младеж, паднал във вир до Велико Търново, но се удави
Кадър AI, Джемини
71-годишен мъж почина след опит да помогне на турист, паднал във вира край великотърновското село Къпиново. Възрастният мъж е починал, след като се е притекъл на помощ на по-млад мъж, паднал във вира под заведението в селото.
Инцидентът е станал днес около обяд. По първоначална информация трима туристи – двама мъже и една жена, са се движели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал.
Веднага след него другият мъж и жената скочили, за да му окажат помощ.
При опита да съдейства 71-годишният мъж се е почувствал зле. Тримата са били прегледани на място от екип на Спешна помощ.
По-тежко пострадалият е транспортиран до областната болница във Велико Търново, където минути по-късно е починал.
Обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснявани в хода на образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!