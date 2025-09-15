Мъж се покатери по 50-метровия покрив на църква в Германия за снимка

Снимка: Пиксабей

24-годишен мъж се покатери по 50-метровия покрив на църква в южногерманския град Ландсхут, за да направи снимка с мобилен телефон, което доведе до мащабна реакция на спешните служби, съобщи ДПА.

Служителите на реда са спасили мъжа, който е бил под въздействието на алкохол, с помощта на въртяща се стълба. Животозастрашаващият номер може да му струва скъпо, отбелязват от полицията.

Мъжът се изкачил по скеле върху главния кораб на църквата „Свети Мартин“, след което се покатерил на приблизително 50-метровия покрив, седнал отгоре и направил снимка на гледката с мобилния си телефон, предава БТА. След това се плъзнал по керемидите върху тента.

Получил е само леки охлузвания, но ще бъде обвинен в незаконно проникване и причиняване на материални щети. Той ще трябва да покрие разходите за спасителната операция, се казва в полицейския доклад.

