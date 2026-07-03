Мъж се самозапали пред централата на ООН в Ню Йорк

Снимка: Пиксабей

Мъж се самозапали пред централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк в четвъртък вечерта и почина от раните си, съобщи Нюйоркският полицейски департамент, цитиран от АФП.

Инцидентът е станал в 18:32 ч. местно време на Първа авеню и 42-ра улица, предава БГНЕС. Mъжът е обявен за починал в болницата "Белвю". Мотивът засега е неизвестен, а разследването продължава.

Вестник New York Post съобщи, че мъжът е носел тибетски флаг, но АФП не успя да потвърди тази информация независимо.

ООН не отговори на искане за коментар.

Редактор "Екип на Петел",

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