Мъж се удави на Южния плаж в Приморско

Булфото

Въпреки че в момента морската вода е изключително спокойна и гладка като таван, спасителите призовават за повишено внимание и абсолютна бдителност, предаде Флагман.

Трагичен инцидент почерни началото на летния сезон по Южното Черноморие, след като 75-годишният Симеон от Пловдив загуби живота си. Мъжът се е удавил преди часове на Южния плаж в Приморско, информират очевидци за Флагман. Това е третата жертва в морето от началото на лято 2026 г.

Въпреки че в момента морската вода е изключително спокойна и гладка като таван, спасителите призовават за повишено внимание и абсолютна бдителност. Те предупреждават в по-дълбоките зони да влизат само добре подготвени плувци, които могат да преценяват реално възможностите си.

Специалистите апелират да не се предприемат никакви излишни рискове и стриктно да се спазват указанията на флаговата сигнализация на плажа.

Черноморието буквално ври от туристи през този уикенд, като горещото време и температурите от 30 градуса привлякоха хиляди хора по ивиците. Всички предпоставки за едно отлично лято са налице и активният сезон вече се усеща осезаемо навсякъде. За да не се повтарят подобни черни хроники обаче, почиващите трябва да бъдат отговорни и да зачитат правилата за безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

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