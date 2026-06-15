Мъж се удави в микроязовир край Девин
Пиксабей
Мъж на 54 години е починал от удавяне в микроязовир край Девин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. По първоначални данни мъжът е влязъл да плува в микроязовир в местността „Аванлии“ в землището на Девин, след което е започнал да се дави.
Близки на пострадалия са го извадили на брега и са му оказали първа помощ. Въпреки предприетите действия, мъжът е починал. Извършената аутопсия не е установила данни за насилствена смърт. Според заключението на съдебните медици причината за смъртта е удавяне. Микроязовирът е частна собственост, уточняват от полицията пред БТА.
По случая е образувано досъдебно производство.
Във връзка с инцидента от МВР напомнят, че къпането и плуването в язовири, микроязовири и други необезопасени водни обекти е забранено и крие сериозен риск за живота и здравето.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!