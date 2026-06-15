Мъж се удави в микроязовир край Девин

Пиксабей

Мъж на 54 години е починал от удавяне в микроязовир край Девин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян. По първоначални данни мъжът е влязъл да плува в микроязовир в местността „Аванлии“ в землището на Девин, след което е започнал да се дави.

Близки на пострадалия са го извадили на брега и са му оказали първа помощ. Въпреки предприетите действия, мъжът е починал. Извършената аутопсия не е установила данни за насилствена смърт. Според заключението на съдебните медици причината за смъртта е удавяне. Микроязовирът е частна собственост, уточняват от полицията пред БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Във връзка с инцидента от МВР напомнят, че къпането и плуването в язовири, микроязовири и други необезопасени водни обекти е забранено и крие сериозен риск за живота и здравето.

Редактор "Екип на Петел",

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