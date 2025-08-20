Мъж се удави в морето край Царево

снимка Пиксабей

Мъж на 59-години беше изваден от морето в района на Попския плаж в Царево.

Той влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил. Полицията е сигнализирана около 15.30 часа вчера.

Мъжът е от пернишкото село Дивотино. Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде Дарик.

