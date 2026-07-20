Мъж си претегли обувките на везна в супермаркет, замеря касиерката с кроасани и сладолед

Кадър ИИ, Джемини

Изперкал мъж шашна персонала и клиентите в магазин на булевард „Арнолди“ в Монтана. Осъдиха го за хулиганство и го глобиха с 55 евро, съобщиха от полицията, цитира Телеграф.

36-годишнит местен жител нахлул в супермаркета към 18.30 часа на 17 юли. Но вместо да напазарува нормално, той започнал да претегля обувките си на търговската везна. След това преминал към още по-откачени действия.

Пред погледите на изумените клиенти, той започнал да замеря продавачката с хранителни продукти. Грабнал сладолед и кроасани и ги мятал по стъписаната служителка. Заради безумното му поведение, очевидец подал сигнал на тел. 112.

В магазина пристигнал полицейски екип и униформените задържали скандалния клиент за срок от 24 часа. Срещу него е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. С решение на районния съд в Монтана му е наложена административна глоба в размер на 55 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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