Мъж скочи на релсите в метрото в София

Снимка: Булфото, архив

Движението на метрото в София беше временно прекъснато рано тази сутрин на станция „Мусагеница“.

Причината бе мъж на 31 години, който скочи на релсите около 07:25 ч., предава Дарик.

Бързата реакция на персонала позволи безопасното изваждане на мъжа, който е жив и здрав, съобщиха от Метрополитен.

След инцидента движението бе възстановено по график.

