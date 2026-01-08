Мъж скочи на релсите в метрото в София
Снимка: Булфото, архив
Движението на метрото в София беше временно прекъснато рано тази сутрин на станция „Мусагеница“.
Причината бе мъж на 31 години, който скочи на релсите около 07:25 ч., предава Дарик.
Бързата реакция на персонала позволи безопасното изваждане на мъжа, който е жив и здрав, съобщиха от Метрополитен.
След инцидента движението бе възстановено по график.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!