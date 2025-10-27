Мъж скочи от Аспарухов мост по време на мач

Снимка Петел

Мъж скочи от Аспарухов мост и загина в неделя около 14:30 часа.

По това време на терена на стадион "Корабостроител" се играеше първото полувреме от футболния мач между дублиращите отбори на Черно море и Фратрия от първенството в Североизточна група.

Някои от зрителите са видели мъжът във въздуха, след като е полетял от оградния парапет на моста, а след това охраната е преминала с патрулната кола по пистата на стадиона и е отишла до мястото, където е бил загиналия.

Според информацията той е бил на видима възраст около 45 години.

