Мъж скочи от терасата си в бургаския жк „Зорница"

Снимка Булфото

Мъж скочи от терасата си на бл. 9 в бургаския жк "Зорница" и почина на място, съобщават за "Флагман" очевидци. Гледката е покъртителна - тялото на предполагаемия самоубиец е паднало върху автомобил, паркиран пред трети вход.

На място има екип на полиция. Районът е отцепен с червено-бяла лента, а тялото на човека е покрито с бяло платнище.

Преди малко на място пристигна и трупна линейка. Човекът е починал на място. По информация на очевидци е живеел на шестия етаж. Паднал е от страната на входа, където има сериозна растителност, но се е приземил върху капака на Ауди.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!