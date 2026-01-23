Мъж слезе от кола и започна да удря и хапе шофьор на градския транспорт в София

Пиксабей

Грозни сцени на непредизвикана агресия се разиграха в столичния квартал „Красна поляна“. Видео от инцидента показва как мъж, слязъл от автомобил с кърджалийска регистрация, напада водач на автобус по линия 83.

На кадрите се вижда как агресорът хапе ръката на шофьора, прави опити да го удари и нанася удари по стъклото на превозното средство. След това мъжът се насочва към автомобила си, взима предмет от земята и го хвърля със сила по прозореца на шофьорската кабина.

Това е поредният случай на насилие над служители на градския транспорт в София. Във връзка с този инцидент, както и друг случай, при който шофьор беше замерян със снежни топки, изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт” Стилян Манолов излезе с официална позиция, предаде Нова телевизия.

►Ето пълния текст на позицията без промяна:

„В последните няколко дни бяха налице два инцидента с водачи на автобуси на „Столичен автотранспорт“. И в двата случая говорим за непредизвикана агресия, която, освен дефицит на етика и възпитание, свидетелства за престъпна безотговорност по отношение на безопасността на участниците в движението и обществения ред.

Водач на автобус по линия 9 на градския транспорт бе уцелен със снежна топка, вследствие на което се е почувствал зле и се е наложила намесата на Спешна медицинска помощ. При друг инцидент водач на автобус по линия 83 бе нападнат от друг участник в движението на територията на „Красна поляна“, където нашите служители регулярно стават жертви на вандалски прояви от различно естество.

Добре е да се замислим каква отговорност носят водачите на превозни средства в градския транспорт.

Напомняме също така, че безопасното и комфортно пътуване е наша споделена отговорност, а усилията на служителите на „Столичен автотранспорт“ ще имат успех тогава, когато вървят редом с разбиране и същото отношение от институции, столичани и гостите на града."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!