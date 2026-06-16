Мъж стреля с пушка и пистолет от тераса в "Сухата река"

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Жители на столичния квартал "Сухата река" сигнализират, че в събота, 13 юни, са станали свидетели на инцидент, при който мъж е излязъл на терасата на жилището си с пистолет и пушка и е стрелял. От коментари под публикацията се предполага, че стрелбата е по гълъби, предаде Новините.бг.

Във видео се вижда как той използва двете оръжия, насочвайки ги от балкона на апартамента си. По данни на очевидци случката е предизвикала силно безпокойство сред живущите в района

Редактор "Екип на Петел",

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