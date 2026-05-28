Мъж вилня в ямболска болница с нож, отправи смъртни заплахи
Снимка МВР
Полицаи от РУ-Ямбол задържаха 43-годишен мъж за отправена закана за убийство.
Заканата е била към медицински служители, докато агресивният мъж е държал нож в болничното заведение.
Сигнал за инцидента е подаден във вторник малко пред 15 часа, пише Блиц.
Полицейските служители са били изпратени по спешност в едно от отделенията на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол. Там униформените заварили агресора, който е държал нож, е отправял закана за убийство спрямо медицинския персонал.
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!