Мъж вилня в ямболска болница с нож, отправи смъртни заплахи

Снимка МВР

Полицаи от РУ-Ямбол задържаха 43-годишен мъж за отправена закана за убийство.

Заканата е била към медицински служители, докато агресивният мъж е държал нож в болничното заведение.

Сигнал за инцидента е подаден във вторник малко пред 15 часа, пише Блиц.

Полицейските служители са били изпратени по спешност в едно от отделенията на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол. Там униформените заварили агресора, който е държал нож, е отправял закана за убийство спрямо медицинския персонал.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!