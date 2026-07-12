Мъж виси на перилата на мост на магистрала "Хемус" между първи и втори тунел до Ботевград

Кадър Р. Ценов, Магистрала Тракия

Мъж е тръгнал да скача от мост на магистрала „Хемус“. Инфарктната ситуация се е случила преди минути между първи и втори тунел в посока Ботевград, сигнализира за Блиц очевидец.

Мъжът е спрял със син автомобил Фолксваген Лупо. Прескочил е парапета и седи от външната страна.

Специален екип е на мястото и преговаря с човека, който е взел фаталното решение.

На място има и полицейски служители, линейка, пожарна, а жандармерия се придвижва в района.

Мъжът е облечен със син потник.

Хората, които са на място, се надяват да не се случи най-страшното.

Линк към видео https://www.facebook.com/reel/1521674772732151

Редактор "Екип на Петел",

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