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Мъж влачи полицай с джипа си, но ченгето успя да го застреля

01.07.2019 / 15:40 0

Мъж повлече патрулен полицай с колата си и го удари в мантинелата, а служителят на реда го простреля. Драматичният опит за арест стана във Флорида.

38-годишният Роки Рудолф отказал да отговори дали в колата му има марихуана. Вместо да излезе от джипа, той дал газ и повлякъл патрулния полицай, пише Блиц.

Около 100 метра след това полицаят се изпуснал и се ударил в мантинелата, но не преди да простреля Роки Рудолф в крака.

В крайна сметка полицаят е в болница, но не е сериозно ранен. Голяма хайка за беглеца доведе до арестуването му.

Вместо обвинения в дребно престъпление 38-годишният мъж сега ще бъде обвинен в опит за убийство на полицай по време на изпълнение на служебните му задължения.

 

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