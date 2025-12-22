Мъж задигна мотопед паркиран пред жилище в центъра на Варна

Пиксабей

Жител на село Наум е задържан за кражба на мотопед в центъра на Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

Задържаният е на 29 години, известен на полицията и осъждан. По данни на полицията този път е откраднал мотопед, паркиран и пред жилището на пострадалия собственик.

По случая е образувано досъдебно производство и е докладван на прокуратурата.

