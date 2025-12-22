Мъж задигна мотопед паркиран пред жилище в центъра на Варна
Пиксабей
Жител на село Наум е задържан за кражба на мотопед в центъра на Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.
Задържаният е на 29 години, известен на полицията и осъждан. По данни на полицията този път е откраднал мотопед, паркиран и пред жилището на пострадалия собственик.
По случая е образувано досъдебно производство и е докладван на прокуратурата.
Редактор "Екип на Петел"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!