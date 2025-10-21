Мъж загина, а други двама са ранени в тежка катастрофа

снимка Булфото

Мъж на 39 години от град Стрелча загина при тежъка катастрофа между два автомобила „Фолксваген“ на пътя между Стрелча и село Кръстевич, други двама са ранени при произшествието, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

По-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път III-606 Стрелча – Кръстевич е ограничено в района на град Стрелча, при 39-и километър, заради катастрофа.

Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа, уточниха от полицията в Пазарджик. При удара между лекотоварен автомобил и лек автомобил на място е починал водачът на лекия автомобил. Ранени са неговият 37-годишен спътник от същия град и 19-годишният водач на лекотоварния автомобил от Пловдив. Двамата пострадали са транспортирани в болницата в Панагюрище.

На място са изпратени екипи на Районното управление в Панагюрище, пожарната и спешна помощ. Движението в участъка остава ограничено, на място се извършва оглед, допълниха от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!