Мъж загина, а съпругата му е с изгаряния при пожар в къщата им в Кюстендил

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Мъж загина, а съпругата му е с 35% изгаряния при пожар в Кюстендил тази нощ, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

Сигнал за пожар в къща на ул. „Гърлянски черешарник“ е подаден в 23:44 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и на полицията. Изведена е 48-годишна жена и е транспортирана до кюстендилската болница. Пожарът е угасен от два екипа на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Кюстендил, унищожена е сградата, допълват от пресцентъра, предаде БТА.

На място е извършен оглед от дежурна полицейска група. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Кюстендил.

Редактор "Екип на Петел",

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