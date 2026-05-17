Мъж загина, блъснат от автомобил, докато пресича пътя между Хасково и Димитровград

Снимка: Булфото

Тежък пътен инцидент е станал в тъмните часове на денонощието по трасето между Хасково и Димитровград. Загинал е възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

По първоначална информация произшествието е възникнало малко след полунощ в района на крайпътно заведение.

Жертвата е 78-годишен мъж от Димитровград, който е пресякъл разделителните мантинели на пътя и е навлязъл в платното за движение.

В този момент той е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 25-годишна жена от Хасково, движеща се в посока от Димитровград към областния център, посочва БТА.

От полицията уточняват, че пробите на водачката за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!