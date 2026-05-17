Мъж загина, блъснат от автомобил, докато пресича пътя между Хасково и Димитровград

17.05.2026 / 16:05 2

Снимка: Булфото

Тежък пътен инцидент е станал в тъмните часове на денонощието по трасето между Хасково и Димитровград. Загинал е възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

По първоначална информация произшествието е възникнало малко след полунощ в района на крайпътно заведение. 

Жертвата е 78-годишен мъж от Димитровград, който е пресякъл разделителните мантинели на пътя и е навлязъл в платното за движение.

В този момент той е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 25-годишна жена от Хасково, движеща се в посока от Димитровград към областния център, посочва БТА. 

От полицията уточняват, че пробите на водачката за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Коментари
kjk (преди 35 минути)
Рейтинг: 206589 | Одобрение: 20904
Голямо пресичане,между Хасково и Димитровград!!!
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 611202 | Одобрение: 119177
А на пешеходеца ко каят алкохолните проби....?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

