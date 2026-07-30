Мъж загина при инцидент с АТВ край Петрич

Пиксабей

Мъж на 42 години от село Коларово е загинал при пътнотранспортно произшествие с АТВ в землището на село Самуилово, община Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград. Инцидентът е станал около 20:35 часа на 29 юли на черен път в местността Бялата чешма.

По първоначални данни мъжът е управлявал АТВ с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което превозното средство се е преобърнало, предаде БТА.

При инцидента шофьорът е загинал. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата около произшествието продължава, допълниха от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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