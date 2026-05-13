Мъж загина при катастрофа край Карлово
Снимка Булфото
Трагедия е станала на български път.
Мъж загуби живота си при тежко пътнотранспортно произшествие в Карловско тази вечер.
От Областната дирекция на МВР - Пловдив потвърждават за фаталния изход от инцидента. Специфичен детайл в случая е, че по-нататъшната работа по разследване на обстоятелствата е поета от служба "Военна полиция", допълват от дирекцията, предаде БТА.
От агенция "Пътна инфраструктура" информират, че заради катастрофата е временно ограничено движението по път III-641. Затворена за преминаване е отсечката при кръстовището за карловските села Ведраре и Васил Левски.
Екипи на "Пътна полиция" са на място и регулират трафика, за да не се допускат допълнителни инциденти.
За пътуващите в района са въведени следните обходни маршрути:
Баня - Марино поле - Карлово
Баня - Ведраре - Горни Домлян - Куртово - Подбалкански път
