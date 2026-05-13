Мъж загина при катастрофа край Карлово

Снимка Булфото

Трагедия е станала на български път.

Мъж загуби живота си при тежко пътнотранспортно произшествие в Карловско тази вечер.

От Областната дирекция на МВР - Пловдив потвърждават за фаталния изход от инцидента. Специфичен детайл в случая е, че по-нататъшната работа по разследване на обстоятелствата е поета от служба "Военна полиция", допълват от дирекцията, предаде БТА.

От агенция "Пътна инфраструктура" информират, че заради катастрофата е временно ограничено движението по път III-641. Затворена за преминаване е отсечката при кръстовището за карловските села Ведраре и Васил Левски.

Екипи на "Пътна полиция" са на място и регулират трафика, за да не се допускат допълнителни инциденти.

За пътуващите в района са въведени следните обходни маршрути:

Баня - Марино поле - Карлово

Баня - Ведраре - Горни Домлян - Куртово - Подбалкански път

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!