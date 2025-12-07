реклама

Мъж загина при катастрофа на пътя Габрово–Севлиево

07.12.2025 / 18:09 1

снимка Булфото

Мъж загина при катастрофа на пътя Габрово - Севлиево, съобщиха от полицията.

Пътят е затворен за движение и в двете посоки. Трафикът е пренасочен през обходен маршрут - пред село Душево и през село Яворец. 

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила. Видимостта в района е намалена, като вали лек дъжд. Причините за пътното произшествие се изясняват. От полицията апелират шофьорите да се съобразяват с условията на пътя. 

През изминалото денонощие в страната при катастрофи са загинали двама души, а 19 са ранени, сочат данните на МВР, предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 160382 | Одобрение: 17642
Днес май преизпълниха нормата загиналите???Намусен:errm:8-)

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама