Мъж загина при пожар в апартамент в Ловеч

Тяло на мъж е открито при пожар в апартамент в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:30 часа днес. Пламъците са възникнали в апартамент на третия етаж на блок "Вароша" в стария квартал на Ловеч. Веднага на място са били изпратени екипи на противопожарната служба. Огнеборците са потушили пожара, като в жилището открили тялото на мъж, предаде БТА.

От полицията обясниха, че по първоначална информация апартаментът е обитаван от 78-годишен мъж. В хода на досъдебното производство ще стане ясно дали това е загиналият.

Тялото е изпратено за аутопсия, която да установи причината за смъртта.

При инцидента не се е наложила евакуация на живеещи в блока.

