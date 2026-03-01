Мъж загина при пожар в дома си край Сомлян
снимка: Пиксабей
Мъж на 82 години загуби живота си при пожар в дома си в смолянското село Широка лъка.
Огънят е лумнал около обяд в събота, като тялото на жертвата е намерено на втория етаж на сградата.
Пламъците са унищожили покривните конструкции на къщата и долепената до нея постройка, съобщи кметът на селото Васил Седянков.
Огънят е потушен. На място екипи на полицията и пожарната, предаде "Фокус".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!