Мъж загина при пожар в къща в Благоевградско

Булфото

Мъж на 60 години е починал при пожар в благоевградското село Мощанец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигнал за пожар в къща в селото е получен на телефон 112 след 17:00 часа. Пожарът е изгасен от пристигналите служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, като в къщата е отрито тялото на 60-годишен мъж от селото, който е загинал.

На място са полицейски служители на ОДМВР – Благоевград. Работата по случая продължава, посочват от полицията, предаде БТА.

