Мъж загина при пожар в къщата си край Бургас
Пиксабей
Общо 87 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.
В 23:18 ч. вчера в Оперативния център при РДПБЗН – Бургас е получен сигнал за пожар в къща в село Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас. В пожара е загинал мъж на 71 години. Причината за пожара се разследва.
В рамките на вчерашния ден противопожарните звена са реагирали на 136 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които три – в жилищни сгради, един – в промишлена, шест – в транспортни средства.
Без нанесени материални щети са възникнали 73 пожара, от които 34 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 – в отпадъци.
Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации, от които три – при катастрофи в транспортни средства, в помощ на пострадали и др.
Регистрирани са и четири лъжливи повиквания, предаде БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!