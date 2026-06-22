Мъж загина при пожар в къщата си край Бургас

Пиксабей

Общо 87 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

В 23:18 ч. вчера в Оперативния център при РДПБЗН – Бургас е получен сигнал за пожар в къща в село Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас. В пожара е загинал мъж на 71 години. Причината за пожара се разследва.

В рамките на вчерашния ден противопожарните звена са реагирали на 136 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които три – в жилищни сгради, един – в промишлена, шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 73 пожара, от които 34 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 – в отпадъци.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации, от които три – при катастрофи в транспортни средства, в помощ на пострадали и др.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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