Мъж загина при пожар в къщата си край Карлово

Пиксабей

Един човек е загинал при пожар, съобщиха за оперативната обстановка в страната тази сутрин от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) на сайта си. Малко преди 19:00 ч. във вторник е получено съобщение за пожар в къща във вилната зона на село Кърнаре, община Карлово, област Пловдив. При пристигане на екипа не е имало действащи огнища. Установени са тлеещи останки на загинал човек - мъж на 67 г.

Противопожарните служби са реагирали на 111 сигнала за произшествия за последните 24 часа. Ликвидирани са общо 61 пожара. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които пет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 43 пожара, от които 17 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 21 - в отпадъци.

Извършени са и 46 спасителни дейности и помощни операции при катастрофи и за оказване на техническа помощ.

Към звената на ПБЗН са подадени и четири лъжливи повиквания, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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