Мъж загина при пожар в пернишко село

Снимка: Булфото

Мъж е загинал при пожар в дома си в пернишкото село Драгичево.

Сигналът за пожара е подаден в ранните сутрешни часове на 18 януари. Пристигайки на място, екипите на пожарната и полицията са установили смъртта на 59-годишния собственик на имота.

Изгорели са около 60 кв. м покривна конструкция, дървен гредоред, прозорци, врати, както и домашно имущество, посочва БНР. По първоначални данни причината за пожара е късо съединение, съобщиха от полицията в Перник.

За окончателното ѝ изясняване е извършен оглед от служители на ОДМВР и е образувано досъдебно производство

Още три пожара с материални загуби са гасили огнеборците в региона през почивните дни. При един от тях е пострадал 66-годишен мъж. Пожарът е избухнал призори на 17 януари в обществена сграда в радомирското село Долна Диканя, в която се помещава и кметството.

Пострадалият мъж е получил изгаряния по тялото. Предполагаемата причина е късо съединение. Изясняват се причините, поради които мъжът е бил в сградата.

При другите два пожара няма пострадали хора.

