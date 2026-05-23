Мъж загина при среднощен пожар в къща в Кюстендил
Пиксабей
Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие у нас, съобщава на страницата си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението”. Произшествието е станало на 22 май в 00:26 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Кюстендил, когато е получен сигнал за пожар в къща в града. Той е ликвидиран с два автомобила с два екипа. Загинал е мъж на 63 години.
На 22 май в 12:46 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в хале в София.
През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали общо на 102 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 35 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара - шест в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест - в транспортни средства и др.
Без нанесени материални щети са били 18 пожара.
Постъпили са осем лъжливи повиквания, предава БТА.
