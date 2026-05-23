Мъж загина при среднощен пожар в къща в Кюстендил

Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие у нас, съобщава на страницата си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението”. Произшествието е станало на 22 май в 00:26 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Кюстендил, когато е получен сигнал за пожар в къща в града. Той е ликвидиран с два автомобила с два екипа. Загинал е мъж на 63 години.

На 22 май в 12:46 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в хале в София.

През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали общо на 102 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 35 пожара.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара - шест в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест - в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са били 18 пожара.

Постъпили са осем лъжливи повиквания, предава БТА.

