Мъж загина при трудова злополука в Лясковец

Снимка Булфото

47-годишен мъж от село Драганово е починал при трудова злополука. Това съобщиха от ОДМВР – Велико Търново.

Инцидентът е станал около 14.30 часа на 23 януари в пункт за изкупуване на вторични суровини в град Лясковец, предаде новини.бг.

По случая е образувано следствено дело.

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