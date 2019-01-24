Мъж загина при трудова злополука в Лясковец
24.01.2019 / 11:59 0
Снимка Булфото
47-годишен мъж от село Драганово е починал при трудова злополука. Това съобщиха от ОДМВР – Велико Търново.
Инцидентът е станал около 14.30 часа на 23 януари в пункт за изкупуване на вторични суровини в град Лясковец, предаде новини.бг.
По случая е образувано следствено дело.
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