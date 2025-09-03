Мъж загина след инцидент с АТВ в Пловдив

снимка: Булфото

За пореден смъртен случай, завършил със смърт в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. По неофициална информация, мъж е починал след инцидент с АТВ в "Източен". Мъжът се е забил в гараж, а лекарите само са констатирали смъртта му. Към момента не е ясна причината за инцидента.



Припомняме, че днес 70-годишен пешеходец загина на място в Пловдив, след като лек автомобил "Мерцедес" го блъсна на "Брезовско шосе", а моторист загина след като се блъсна в бетоновоз на изхода на Марково.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!