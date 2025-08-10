Мъж загина след падане от блок в Свищов
снимка: Булфото
81-годишен мъж загина вчера в късния следобед, след като падна от петия етаж на блок в жилищен комплекс "Младост 3" в Свищов. Инцидентът се случи в сграда, която е обект на санирането, но строителните дейности са преустановени от месец.
"Има такъв трагичен случай," потвърди за местните медии кметът на Свищов Генчо Генчев. Той допълни, че жертвата е мъж на 81 години, допълва Дунав мост.
Мъжът паднал от тераса на сградата, според първоначални данни, предаде "Актуално Свищов".
Точните обстоятелства около трагедията все още се изясняват.
