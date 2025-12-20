Мъж загина в дома си в Русе, след пожар от забравена храна на печката

снимка,архив: Булфото

Общо 70 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, един човек е загинал при пожар в Русе, съобщават от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) към МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На 19 декември в 10:31 ч. е получено съобщение за пожар в апартамент в Русе, в ж.к. „Дружба 3“. Загинал е 69-годишен мъж, като причина за пожара е забравена храна върху готварска печка, допълва БТА.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 19 декември звената за пожарна безопасност са реагирали на 100 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 13 – в жилищни сгради, един – в промишлена, седем – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, от които четири – в сухи треви, горска постеля и храсти, 28 – в отпадъци, пет – в готварски уреди и комини.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които 11 – при катастрофи в транспортни средства, 13 – като техническа помощ, включително по оказване съдействие на граждани.

Получени са и пет лъжливите повиквания.

