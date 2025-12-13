Мъж загина в катастрофа край Петрич

Снимка Булфото

Трагедия е станала на пътя край наш южен град.

Тежка катастрофа е станала на пътя между петричките села Коларово и Беласица. По информация на Struma.com, два автомобила са се ударили челно, като инцидентът е довел до фатален край за единия от водачите.

Загинал е 62-годишният шофьор на единия автомобил. Мъжът е получил множество тежки травми, които се оказали несъвместими с живота. Неговата съпруга, която също е пътувала в колата, е пострадала с комоцио и е настанена за медицинско наблюдение.

Водачът на другия автомобил не е пострадал при удара. Причините за катастрофата се изясняват, като на място са извършени огледи от полицията.

Движението в участъка временно е било затруднено, докато екипите на спешна помощ и органите на реда са работили по случая.

