Мъж загина в катастрофа край Търговище

Мъж от омуртагското село Беломорци е загинал при катастрофа до Търговище. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден в оперативната дежурна част на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище в 21:45 часа, каза говорителят на дирекцията Ани Кръстева, цитирана от БТА.

Катастрофата е между два автомобила, движещи се в една посока. Пътният инцидент е станал на главния път София – Варна, в участъка между Момина чешма и бензиностанция „Ромпетрол“ на входа на града.

По първоначална информация има една жертва. Това е 35-годишен мъж от омуртагското село Беломорци. Други пострадали при инцидента са откарани за преглед в болницата в Търговище.

Извършва се оглед на местопроизшествието. Движението по първокласния път не е преустановено, регулира се от екипи на "Пътна полиция". Колите са извън пътното платно, двете ленти за движение са активни, добавиха за БТА от Областното пътно управление.

Вчера заради катастрофа бе въведен обходен маршрут по пътя Попово – Плевен. Временно бе ограничено движението между поповските села Водица и Ковачевец, при инцидента нямаше загинали.

Редактор "Екип на Петел",

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