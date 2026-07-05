Мъж загина в морето край Ахтопол
Снимка: Булфото
62-годишен мъж от Костинброд е загинал след инцидент в морето край Ахтопол, предава БНТ.
По първоначална информация той е влязъл да се къпе в района на неохраняема плажна ивица.
По-късно тялото му е било извадено от водата в южната част на къмпинг „Делфин“.
По случая е започнала проверка. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния инцидент.
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