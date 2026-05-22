Мъж загина в пожар в Кюстендил
Снимка Пиксабей
Нелепа смърта застигна българин в дома му.
63-годишен мъж е загинал при пожар в дома си в Кюстендил.
Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ срещу петък на телефон 112. Възникнал е пожар в къща в областния град, като при потушаването на огъня пожарникарите открили мъртъв 63-годишния мъж, пише Блиц.
Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Огънят е унищожил мебели и дюшеме. Причините за възникването на пожара изяснява РУ Кюстендил, образувано е досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!