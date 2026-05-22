Мъж загина в пожар в Кюстендил

Снимка Пиксабей

Нелепа смърта застигна българин в дома му.

63-годишен мъж е загинал при пожар в дома си в Кюстендил.

Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ срещу петък на телефон 112. Възникнал е пожар в къща в областния град, като при потушаването на огъня пожарникарите открили мъртъв 63-годишния мъж, пише Блиц.

Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Огънят е унищожил мебели и дюшеме. Причините за възникването на пожара изяснява РУ Кюстендил, образувано е досъдебно производство.

